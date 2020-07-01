Hasan Özbaflı, kitabını sundu

Eski bakanlardan ve milletvekillerinden Hasan Özbaflı, “Anılarla Vatansızların Zaferi” adlı kitabını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Özbaflı, ilk gençlik yıllarından yakın tarihe kadarki anılarını kaleme aldığı kitabında, siyasi mücadelesi, milletvekilliği ve bakanlık dönemini de anlattı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, anıların kitap olarak yayınlanmasının gelecek kuşaklar için önemli bilgi ve belge birikimi sağladığını belirterek, özellikle toplumsal mücadelenin farklı alanlarında aktif olan kişilerin anılarını yayınlamasının bu anlamda taşıdığı öneme işaret etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Hasan Özbaflı’yı kitabından dolayı kutladı.