HASDER Çocuk Şenliği yapıldı

HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
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Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan Halk Sanatları Vakfı (HASDER) Çocuk Şenliği yapıldı.

HASDER’den yapılan açıklamaya göre, yaz tatili öncesinde düzenlenen şenlik, vakfın Küçük Kaymaklı’daki Çalışma Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Gecede, gelenek ve görenekleri anlatan “Kına Gecesi” gösterisi sunuldu ve “Çocuk Korosu” sahne aldı.

Çocuk dansçılar gecenin sonunda, sahneye pankartlarla çıkarak, ormanlara sahip çıkılması çağrısı yaptı.

HASDER, bu yıl yaz döneminde dans eğitim ve çalışmalarına devam etme kararı aldı.

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