HASDER Halk Dansları Ekibi Güney Kıbrıs'ta düzenlenen festivale katıldı

Halk Sanatları Vakfı (HASDER) Halk Dansları Ekibi, Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa yakınlarındaki Klirou köyünde düzenlenen “çok kültürlü” 4. Klirou Kültür Festivali’ne katıldı.

HADER tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, festivalde, Kıbrıs’ta yaşayan çeşitli topluluklar ile diğer ülkelerden gelen müzik ve dans gruplarının performansları sergilendi.

Festival kapsamında ayrıca köydeki kurumların ve bazı evlerin bahçelerinde sanat sergileri, tiyatro gösterileri ve çeşitli sanatsal kültürel atölye çalışmaları da yapıldı.

“Kıbrıs Evi” olarak isimlendirilen geleneksel bir köy evinin bahçesindeki etkinlikte, HASDER dansçıları, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren PAOK derneğinin Halk Dansları Ekibi ile birlikte HASDER otantik müzik grubunun canlı performansı eşliğinde performans sundu.