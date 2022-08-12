HASDER, Uluslararası Gençlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı

HASDER, KKTC'de gençlere kalitesiz yaşam, işsizlik, adaletsiz uygulamalar, geleceğe dair belirsiz, tutarsız ve umutsuz politikalar reva görüldüğünü savunarak bunu kınadı.

HASDER, bu yılın teması "Nesiller Arası Dayanışma: Her Yaş için Bir Dünya Yaratmak” olarak belirlenen 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, BM Genel Sekreterinin bu çerçevede yapmış olduğu açıklamayı paylaştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2022 mesajında HASDER’in de katıldığı görüşler yayımladığı belirtilen mesajda, bunlar şöyle verildi:

" Herkes için daha iyi bir dünya inşa etmek için güçlerini birleştirmeleri için genç ve yaşlı her yaştan insana ihtiyacımız var.

Çoğu zaman, yaş ayrımcılığı, önyargı ve ayrımcılık bu temel işbirliğini engeller. Gençler hayatları hakkında verilen kararlardan dışlandığında ya da yaşlıların sesini duyurma şansı reddedildiğinde hepimiz kaybederiz.

Dünyamız kolektif geleceğimizi tehdit eden bir dizi zorlukla karşı karşıya olduğu için dayanışma ve işbirliği her zamankinden daha önemli.

COVID-19’dan iklim değişikliğine, çatışmalara, yoksulluğa, eşitsizliğe ve ayrımcılığa kadar, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak ve hepimizin aradığı daha iyi, daha barışçıl geleceği inşa etmek için güvertede herkesin ellerine ihtiyacımız var.

Gelecek ayki Dönüşen Eğitim Zirvesi de dahil olmak üzere, eğitim ve beceri geliştirmeye büyük yatırımlarla gençleri desteklememiz gerekiyor.

Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve gençlerin sivil ve siyasi yaşama katılmaları için genişletilmiş fırsatları desteklememiz gerekiyor. Gençleri dinlemek yeterli değil – onları yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde karar alma mekanizmalarına entegre etmemiz gerekiyor. Bu, Birleşmiş Milletler’de yeni bir Gençlik Ofisi kurma teklifimizin merkezinde yer alıyor.

Ve yaşlı nesillerin sosyal korumaya ve topluluklarına geri verme ve biriktirdikleri onlarca yıllık yaşanmış deneyimi paylaşma fırsatlarına erişmelerini sağlamalıyız.

Bu önemli günde, engelleri yıkmak için nesiller boyu el ele verelim ve tüm insanlar için daha eşitlikçi, adil ve kapsayıcı bir dünya elde etmek için birlikte çalışalım."