Havadis Gazetesi'nden ödül gecesi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Kıbrıs Türk halkının özgür bir toplum olarak, başı dik, kimsenin tahakkümü altına girmeden yaşayacağı, özgür, barış, huzur içinde varlığını sürdürmesini, bu halkın mutluluğunu istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Havadis Gazetesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği; iş, sanat, spor ve medya dünyasından yıl boyunca kendi alanlarında ön plana çıkan isimleri ödüllendirdiği etkinliğe katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Girne’de yer alan ödül töreninde yaptığı konuşmada, Havadis Gazetesi’nin bir fikir gazetesi olduğunu belirterek, gazeteye yayın yaşamında uzun ömürler diledi. İçinden geçilen koşullarda Havadis Gazetesi’ne çok önemli görevler düştüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Havadis çoğulcu yapısıyla toplumumuza, demokrasiye, Kıbrıs’a hizmet ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC topraklarına kazayla bir füze düştüğünü anımsatarak, “Hedef biz değildik ama bizim topraklarımıza düştü, neyse ki boş tarlalara düştü, can kaybı olmadı. Ama bu füzeler yanı başımızda, hemen Orta Doğu’da her Allah’ın günü masum çocukların, masum ailelerin üzerine düşüyor” dedi. Kıbrıs’ın da bu coğrafyanın bir parçası olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bölgemizde barışın ve istikrarın ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.

“HALKIN MUTLULUĞUNU İSTİYORUZ”

Makamların gelip geçici olduğunu belirterek, insan olmanın önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ne olursak olalım, her birimiz birer insanız ve birer faniyiz. Bu makamlar hiç birimiz için kalıcı değil, hepsi gelip geçici. Ama bir noktada buluşuyoruz; Kıbrıs Türk halkının özgür bir toplum olarak, başı dik, kimsenin tahakkümü altına girmeden yaşayacağı, özgür, barış içinde, huzur içinde bir varlık olarak idamesini istiyoruz, bu halkın mutluluğunu istiyoruz” dedi.

“SANATIMIZLA, KÜLTÜRÜMÜZLE, ŞİİRİMİZLE, SAZIMIZLA, SÖZÜMÜZLE DÜNYADA VARIZ VE VAR OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

KKTC’nin, sanatı ve kültürü ile dünyada var olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kendi içimizden bu kadar güzel sanatçıların çıktığını bir kez daha gördüm, bir kez daha mutluluk duydum. Tüm dallarda bu kadar yetişmiş güzel insanımız var. Resmen tanınmamış olabiliriz ama sanatımızla, kültürümüzle, şiirimizle, sazımızla, sözümüzle dünyada varız ve var olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.