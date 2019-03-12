Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Hayalet Kumpanya oyununu, 14-17 Mart’ta Bursa 7’nci Nilüfer Tiyatro Festivali’nde sahneleyecek.
Lefkoşa Türk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Kültür Dairesi’nin katkılarıyla katılacağı festival kapsamında 15 Mart Cuma akşamı 20.30’da Nazım Hikmet Kültürevi’nde sahne alacak.
Anton Çehov’ın yazdığı, Yiğit Sertdemir’in yönettiği Hayalet Kumpanya isimli oyun, tek perdelik bir oyun.
Hayalet Kumpanya oyunu, Bursa 7’nci Nilüfer Tiyatro Festivali’nde sahnelenecek
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Hayalet Kumpanya oyununu, 14-17 Mart’ta Bursa 7’nci Nilüfer Tiyatro Festivali’nde sahneleyecek.
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