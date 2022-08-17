Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız 1” isimli kitabın tanıtım etkinliği 24 Ağustos Çarşamba akşamı yapılacak.

Limasol Sigorta katkıları ile hazırlanan kitabın tanıtım etkinliği Samanbahçe’de yer alan İş Kadınları Derneği önünde yer alacak ve saat 19:00’da başlayacak.

KÖDER tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bir kitap dizisinin ilk kitabı olan “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız 1”’de farklı alanlarda uğraş veren 41 kadının hayatı anlatılıyor.