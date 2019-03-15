“Hayrettin’in Sihirli Hıyarı” oyunu sahnelenecek

Çatalköy Belediyesi 9. Beşparmaklar, 1. Uluslararası Tiyatro Festivali bu akşam “Hayrettin’in Sihirli Hıyarı” oyunuyla devam edecek.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Osman Bulun’un yazdığı ve yönettiği oyun, Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği tarafından Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezi’nde saat 20.00’da sahnelenecek.

Pazar günü ise Çatalköy Belediye Tiyatrosu’nun “Çökme Tehlikesi Var!” oyunu oynanacak. Oyun, Erol Avgören Kültür Merkezi’deki saat 20.00’de başlayacak.

Tüm oyunların bilet ve bilgisi için Çatalköy Belediyesine 824 40 68/113-116 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek. Bilet fiyatları tam 10 TL, öğrenci 5 TL.