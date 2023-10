“Huzurlu Şehirler Çocuk Resim Yarışması”nda LTB ön seçici kurulu değerlendirmesini yaptı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), “Huzurlu Şehirler Çocuk Resim Yarışması”nın değerlendirmesini yaptı.

LTB’den yapılan açıklamada, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin de içinde bulunduğu “Barış İçin Belediye Başkanları Örgütü" (Mayors for Peace) tarafından organize edilen ve dünyada 166 ülkeden üye şehirlerin katılımıyla yapılan “Huzurlu Şehirler-2023 Çocuk Resim Yarışması”na Lefkoşalı çocuklar ve gençler de katıldı.

“Barış senin için ne ifade eder?” temasıyla 6-10 yaş ve 11-15 yaş kategorilerinde yapılan yarışmada, LTB’ye ulaştırılan resimler LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Evrensel Çocuk Hakları Derneği Başkanı Laden Asilzade, Uzman Psikolog Deniz Erkal, LTB Meclis Üyesi – Kent Araştırmacısı Özlem Ünsal ve sanatçı Naz Atun’dan oluşan ön seçici kurulun değerlendirmesinden geçti.

Her kategoride 5’er resmin seçildiği değerlendirme sonunda, 10 resim “Mayors for Peace” tarafından oluşturulan organizasyon komitesinde gönderildi.

-Sonuçlar Kasım ayında duyurulacak

Her kategoride bir 1.’lik ödülü, iki 2.’lik ödülü ve üç 3.’lük ödülü sahibi eser seçilecek. Barış İçin Belediye Başkanları Başkanlık Ödülü, Birincilik Ödülü alan iki eserden birine verilecek. Eserleri dereceye giren üye şehirlere sertifika ve hatıra hediyeleri gönderilecek. Ayrıca, Barış İçin Belediye Başkanları Başkanlık Ödülü'nü kazananlar ve üye şehirlerin her birine, sanatçının adı, yaşı, ülkesi/bölgesi, şehri ve gönderilen sanat eserinin görselinin basılı olduğu 20'şer adet şeffaf klasör verilecek. Sonuçlar Kasım ayında “Mayors for Peace” web sitesinden duyurulacak.