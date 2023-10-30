“Huzurlu Şehirler Çocuk Resim Yarışması”nda LTB ön seçici kurulu değerlendirmesini yaptı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), “Huzurlu Şehirler Çocuk Resim Yarışması”nın değerlendirmesini yaptı.
LTB’den yapılan açıklamada, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin de içinde bulunduğu “Barış İçin Belediye Başkanları Örgütü" (Mayors for Peace) tarafından organize edilen ve dünyada 166 ülkeden üye şehirlerin katılımıyla yapılan “Huzurlu Şehirler-2023 Çocuk Resim Yarışması”na Lefkoşalı çocuklar ve gençler de katıldı.
Her kategoride 5’er resmin seçildiği değerlendirme sonunda, 10 resim “Mayors for Peace” tarafından oluşturulan organizasyon komitesinde gönderildi.
-Sonuçlar Kasım ayında duyurulacak
Her kategoride bir 1.’lik ödülü, iki 2.’lik ödülü ve üç 3.’lük ödülü sahibi eser seçilecek. Barış İçin Belediye Başkanları Başkanlık Ödülü, Birincilik Ödülü alan iki eserden birine verilecek. Eserleri dereceye giren üye şehirlere sertifika ve hatıra hediyeleri gönderilecek. Ayrıca, Barış İçin Belediye Başkanları Başkanlık Ödülü'nü kazananlar ve üye şehirlerin her birine, sanatçının adı, yaşı, ülkesi/bölgesi, şehri ve gönderilen sanat eserinin görselinin basılı olduğu 20'şer adet şeffaf klasör verilecek. Sonuçlar Kasım ayında “Mayors for Peace” web sitesinden duyurulacak.