II. Umudumuz Gelecek Festivali başladı

Üretim Merkezi’nin düzenlediği II. Umudumuz Gelecek Festivali dün akşam “Toplumcu Sanat” Paneli, Ahşap Yakma ve Resim Sergisi ile başladı.

Üretim Sokağı Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, merkezin Lefkoşa Surlariçi’ndeki binasında yer alan panelde, resim sanatçısı ve üretim merkezi temsilcisi Elisa Kadiroğlu, müzik sanatçısı Fatih Çoker, şair-yazar Halil Karapaşaoğlu ve tiyatrocu-yazar Yaşar Ersoy konuşmacı olarak katıldı. Panelin bir diğer konuşmacısı olan müzik eğitimcisi ve sanatçısı Ali Gören sağlık sorunlarından dolayı etkinliğe gelemedi.

Tüm etkinlikleri halka açık ve ücretsiz olan festival kapsamında bugün ise Lefkoşa’da Lefkeliler Hanı’nda stantlar kurulacak, DJ Hass-E, Arda Gündüz, Trak, Ötekiler ve Grup Üretim sahne alacak.