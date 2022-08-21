“II. Umudumuz Gelecek Festivali” sona erdi

Üretim Merkezi’nin düzenlediği “II. Umudumuz Gelecek Festivali” tamamlandı.

Merkezden verilen bilgiye göre, Lefkoşa Surlariçi’ndeki Lefkeliler Hanı’nda dün gerçekleştirilen etkinlikte, konserler ve el işlerini üreten el sanatçılarının standarı yer aldı. DJ Hass-E özel plak kolleksiyonu ile bir müzik dinletisi sunarken, Arda Gündüz, Trak, Grup Ötekiler ve Grup Üretim sahne aldı.

Etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür eden Üretim Merkezi temsilcileri, festivali her yıl daha da geliştirerek, devam ettirmekte kararlı olduklarını ve emeğin sanatı için toplumcu gerçekçi sanat anlayışı ile çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.