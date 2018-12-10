İki toplumlu Kıbrıs Oda Orkestrası konseri 17 Aralık'ta

İki toplumlu Kıbrıs Oda Orkestrası, Ekim ayındaki konserinin ardından 17 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.30’da Pallas Tiyatrosu’nda “Noel Konseri” ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor.



Orkestranın artistik direktörleri Nihat Ağdaç (keman) ve Natalie Neofitu’nun (obua) sahneyi yirmi Kıbrıslı Türk ve Rum profesyonel müzisyenle paylaşacağı konserin solistleri Berlin Filarmoni keman sanatçısı Marlene Ito ile viyola sanatçısı Martin von der Nahmer olacak.



Konserde Wolfgang Amadeus Mozart’ın “Sinfonia Konçertant” eseri ile Joseph Haydn’ın “Farewell/Veda” Senfonisi seslendirilecek.



Pallas Tiyatrosu’ndan temin edilebilecek konser biletlerinin ücreti 10 Euro ve rezervasyonlar 05338603715, +357-97804219 ve +357-22410181 (Pallas Tiyatrosu) numaralı telefonlardan yapılabilecek.



Etkinlik Almanya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği tarafından destekleniyor.



Daha fazla bilgi için Kıbrıs Oda Orkestrası’nın resmi internet sayfası (www.cychamber.com) ve orkestranın sosyal medya hesabı (www.facebook.com/Cyprus-Chamber-Orchestra) ziyaret edilebilecek