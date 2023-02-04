İkinci Bahar Programı için Girne Belediyesi’ne başvurulabiliyor

Girne Belediyesi’nin 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik ziyaret ve yaşlılar için kan şekeri ve tansiyon ölçümü hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların belediyeye başvurabileceği belirtildi.
Sosyal İşler Şubesi’nin yaptığı açıklama doğrultusunda, 65 yaş ve üstü birinci derece yakınları olanların, İkinci Bahar Programı hizmetlerinden faydalanmaları adına; sosyalisler@girnebelediyesi.com mail adresi veya 0542 880 2117 veya 0392 650 01 00 numaralı telefonlardan başvuruda bulunabilecekleri kaydedildi.