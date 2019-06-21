“İlk Buluşma” konserini dün akşam yapıldı

Çoğunluğu Çatalköy’de yaşayan, sanat müziğine gönül vermiş kişilerden oluşan ve yeni kurulan Çatalköy Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, 2019 sanat faaliyetleri kapsamında “İlk Buluşma” konserini dün akşam Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezi’nde verdi.

Çatalköy Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 40 kişilik korist ve saz ekibinden oluşan Koro şarkı repertuarı ile sanatseverlere müzik ziyafeti sundu.

Konserin sonunda konuşma yapan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu “Arkadaşlar çalışmalarını çok kısa sürede tamamladılar. İzleyene kadar inanın ben de bu kadarını beklemiyordum. Gerçekten profesyoneller gibi hazırlanmışlar. Kendilerine ve katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” dedi.