“İlk Günah”, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nde açılıyor

Dr. Mahpeyker Yönsel’in kişisel sergisi “İlk Günah”, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nde (KAÜ) açılıyor.

KAÜ’den verilen bilgiye göre sergi, KAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 19 Mart Salı günü saat 11.00’de Atölye 54’de (Tanzimat Sokak) yer alacak.

Adem ve Havva’yı kutsal kitaplarda betimlenen hallerinin aksine bugüne ait insan tiplemeleri ile sanat tarihindeki figürleri alıp yeniden yorumlayan sanatçı Mahpeyker Yönsel, resimlerinde “ilk günah” mitini kendi sanat anlayışı düzeyinde geliştirerek, yaratıcı kişiliğiyle farklı bakış açıları sunuyor.