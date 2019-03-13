İlk tören UBP'de yapıldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Genel Başkanı ve Başbakan İrsen Küçük bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Küçük için ilk tören, yıllarca hizmet ettiği partisi UBP’nin Sarayönü’ndeki Lefkoşa İlçe Binası’nda düzenlendi.

Törene, ailesi, UBP eski Genel Başkanları, Milletvekilleri, partililer ve sevenleri katıldı.

Törende, bir dakikalık saygı duruşunun ardından UBP Genel Başkanı Ersin Tatar konuşma yaptı. Daha sonra İrsen Küçük’e Fatiha Duası okundu ve törene katılanlardan helallik istendi.

Tören bittikten sonra Küçük’ün naaşı, devlet töreni için Cumhuriyet Meclisi’ne kadar omuzlarda taşındı.

TATAR

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar konuşmasında, bugün Sarayönü meydanında İrsen Küçük’ü ebediyete uğurlamak için toplandıklarını dile getirerek, “kendisine Allahtan Rahmet diliyorum. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyorum” dedi.

Küçük’ün anne tarafından Angolemli, baba tarafından Ortaköylü olduğunu söyleyen Tatar, Küçük’ün köy çocuğu olduğunu ve köylülere verdiği önemi anlattı.

Tatar, Küçük’ün özgürlük ve varoluş mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün de kardeşi oğlu olması dolayısıyla çok erken yaşlarda köyleri gezerek halk ile iç içe olduğunu söyledi.

Küçük’ün Ankara’da Ziraat Fakültesi’nden mezun olduğunu ve bir Ziraat Mühendisi olarak Kayseri’de Devlet Su işlerinde de çalıştığını dile getiren Tatar, Küçük’ün o zamanlardan başlayan bir Türkiye sevgisi ile kendisini yetiştirdiğini kaydetti.

Küçük’ün hizmetlerini anlatan Tatar, Küçük’ün Erenköy’e de çıkarak savaşta yer aldığını belirtti.

Küçük’ün Kurucu Meclise girdikten sona 1976 yılında ilk kez Milletvekili seçildiğini dile getiren Tatar, Küçük’ün daha sonra da Tarım Bakanı olarak köylü ve hayvancının yanında yaptığı reformlar ve büyük projelerle ülkeye çok değerli hizmetler verdiğini ve güçlü bir Tarım Bakanı, daha sonra da Başbakan olarak anıldığını söyledi.

“KÜÇÜK SAYESİNDE SİYASETE AŞILANDIM”

Küçük ile ilgili anılarını da anlatan Tatar, “Küçük sayesinde siyasete aşılandım ve 2009 yılında ben de Milletvekili seçildim” ifadelerini kullandı.

Birlikte çeşitli projelerde çalıştıklarını da belirten Tatar, bu projelerin bir tanesinin de Türkiye’den Anadolu’dan su projesinin adaya getirilmesi olduğunu kaydetti.

Küçük ile gurur duyduklarını, Tarım Bakanlığından Başbakanlığa giden yolda önemli hizmetler yaptığını söyleyen Tatar, Küçük’ü rahmetle uğurladıklarını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2019, 12:33