İngiliz müzik grubu Barış Manço'nun şarkısı çaldı

Dünyanın en ünlü rock gruplarından birisi olan İngiliz grup Arctic Monkeys, Norveç'te verdiği konserde Barış Manço'nun bir şarkısını çaldı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de de konser veren İngiliz rock müzik grubu Arctic Monkeys, Avrupa'daki konserlerine devam ediyor. Oslo'da hayranlarıyla bir araya gelen Arctic Monkeys, sahneye çıkmadan önce dinleyicilere Barış Manço dinletti. Grup, konser öncesi "Halhal" şarkısını çaldı.

Yaklaşık 20 bin kişinin bulunduğu konser alanında olan Türk dinleyiciler, Manço'nun şarkısının çaldığı anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.Öte yandan, grup geçtiğimiz yıl İstanbul'da verdikleri konserin ardından Beyoğlu’nda bir bakkalın sözlü saldırısına uğramıştı. Grubun dükkan önünde alkol almasına sinirlenen bakkal küfürler ederek ve şişeleri fırlatarak Arctic Monkeys'i kovdu.