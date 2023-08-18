“İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” projesi lansmanı pazartesi yapılacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, gerçekleştirilen ve temel hedeflerinden birinin de kırsalda yaşayan kadınların üreterek kazanç sağlaması olan “İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” projesi lansmanı 21 Ağustos Pazartesi, saat 19.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşecek.
Projeye katkı koyanlara teşekkür belgeleri ve plaketlerinin sunulacağı lansmanda, kadınların geleneksel dokuma yöntemleri ile Kozada markası adı altında dokuduğu kumaşlardan elde edilen bebek tulumu, bebek elbisesi, çocuk yatak çarşafı seti, şal ve fular gibi ürünler de sergilenerek projeyle ilgili kapsamlı bilgiler verilecek.