“İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” projesi lansmanı pazartesi yapılacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, gerçekleştirilen ve temel hedeflerinden birinin de kırsalda yaşayan kadınların üreterek kazanç sağlaması olan “İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” projesi lansmanı 21 Ağustos Pazartesi, saat 19.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, ülkede yok olmaya yüz tutmuş kozacılık ve ipek dokuma geleneğinin yeniden canlanmasını hedefleyen “İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” projesi kapsamında, Kıbrıs için çok önemli ve tarihin, geçmişin, kültürün bir parçası olan ipek böcekçiliğinin ülke ekonomisine katma değer yaratması; Kıbrıs ipek böceğinden elde edilen kaliteli ipeklerle, tasarımı yapılıp üretilen ürünlerin iç piyasa, dış piyasa ve turiste yönelik aranır ve ekonomik getirisi yüksek bir ürün olarak marka değeri yaratılması hedefleniyor.

Projeye katkı koyanlara teşekkür belgeleri ve plaketlerinin sunulacağı lansmanda, kadınların geleneksel dokuma yöntemleri ile Kozada markası adı altında dokuduğu kumaşlardan elde edilen bebek tulumu, bebek elbisesi, çocuk yatak çarşafı seti, şal ve fular gibi ürünler de sergilenerek projeyle ilgili kapsamlı bilgiler verilecek.