Işık Kiabevi Fuarı Pazartesi başlıyor

Işık Kitabevi’nin bu yıl 32’ncisini düzenleyeceği kitap fuarı pazartesi başlıyor.

Teması “VazgeçME” olan fuar, her zamanki gibi panellere, söyleşilere, şiir dinletilerine de ev sahipliği yapacak. Gençlik Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı fuar 6 Eylül’e kadar devam edecek.

Fuarın açılışı 26 Ağustos Pazartesi akşamı müzik dinletisi ve kokteyl ile yapılacak. 6 Eylül’deki kapanışta ise iki toplumlu şiir dinletisi olacak. Fuarın açılış gecesinde Alpay Durduran’a Onur Ödülü, Tuncer Bağışkan ve Feriha Altıok’a Sanat - Edebiyat Hizmet Ödülü verilecek. Bağışkan ve Altıok okuyucuları için kitaplarını da imzalayacak.

Fuar, her gün 09.00 -13.00 ve 17.00-24.00 saatleri arasında açık olacak. Tüm kitaplar fuar süresince yüzde 10 indirimli satılacak. 7 panel, 3 söyleşinin olduğu etkinlikte gençlere de söz hakkı verilecek. Etkinliklerin tümü saat 20.30’da başlayacak.

Işık Kitabevi 32’nci kitap fuarının etkinlik programı bugün düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Kızılbaş Kilisesi’ndeki Gençlik Merkezi’nde bu sabah düzenlenen basın toplantısında Işık Kitabevi adına Nahide Merlen’in yanı sıra Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği adına Simge Çerkezoğlu ve Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği adına Fatoş Avcısoyu Ruso konuşma yapıp, fuar hakkında bilgi verdi.

MERLEN’DEN DAYANIŞMA VE BİRLİKTE ÜRETME VURGUSU

Işık Kitabevi adına konuşan Nahide Merlen, etkinlik programının yoğun bir çabayla, birçok kişinin katılımı ve katkısıyla hazırlandığını söyledi.

Dünyada, Kıbrıs’ta ve bölgede barışa, demokrasiye, ekonomik-sosyal adalete, doğa ve çevreye saygılı bir yaşama her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Merlen, “Bu gücü ancak ekonomide sanat ve edebiyatta, sosyal yaşamda, dayanışma ve birlikte üretmekten elde edebiliriz” dedi.

Merlen, söyleşi ve panelleri de bu çerçevede oluşturduklarını belirterek herkesi fuara davet etti.

KIBRIS SANATÇI VE YAZARLAR BİRLİĞİ’NİN 2 ETKİNLİĞİ OLACAK

Fatoş Avcısoyu Ruso, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin 2 etkinlikle fuara katkıda bulunacağını belirtti.

Üretmekten vazgeçilmemesi gerektiğini kaydeden Ruso, “Üretmeyi bırakmak kendi benliğimizden, düşünmekten, ülkemizden, denizimizden, ağacımızdan, geleceğimizden ve nihayetinde dünyadan vazgeçmektir. Bu bilinçle yaşamak zorundayız” dedi.

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin bir etkinliğinde öykü geleneğinin ele alınacağını ifade eden Ruso, fuarın geleneği haline gelen iki toplumlu şiir dinletisinin de kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Ruso, “Barıştan da vazgeçmediğimizi vurgulayacağız” şeklinde konuştu.

GAZETECİLİK DE KONUŞULACAK

Simge Çerkezoğlu, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak fuarda yer almaktan mutlu olduklarını söyledi.

Çerkezoğlu, “Biz de VazgeçME teması bağlamında mesleğimize sahip çıkmayı ve mesleğin özü olan hakikati aramayı sorgulayacağız” dedi.

Çerkezoğlu, kitapları, araştırmaları, belgeselleri de olan Türkiye’nin önemli gazetecilerinden Ümit Kıvanç’ın 5 Eylül’deki etkinliğin konuğu olacağını söyledi ve meslektaşlarını panele davet etti.

PROGRAMDA NELER VAR?

Işık Kitabevi 32. Kitap fuarı programı şöyle:

26 Ağustos Pazartesi saat 20.30 – Açılış ve Kokteyl. Müzik, Nejla Egemen, Baran Mutluyakalı, Fikrican Kayıkçı, Arda Gündüz.

Alpay Durduran’a Onur Ödülü, Tuncer Bağışkan, Feriha Altıok’a Sanat - Edebiyat Hizmet Ödülü verilecek. Bağışkan ve Altıok okuyucuları için kitaplarını da imzalayacak.

KAYIP KENTLER VE HAYALET ŞEHİRLER PANELİ

27 Ağustos Salı saat 20.30. “Kayıp Kentler ve Hayalet Şehirler” paneli. Moderatör Serkan Tansel. Konuşmacılar Mete Hatay, Merter Refikoğlu ve Gizem Caner.

28 Ağustos Çarşamba saat 20.30 (Türkiye’den Konuk Yazar) Mario Levi ile söyleşi. Moderatör Bulut Unvan.

EKONOMİ VE KIBRIS KONUSU DA KONUŞULACAK

29 Ağustos Perşembe saat 20.30. “Planlı ya da Protokollü Ekonomi” paneli. Moderatör Yenal Süreç. Konuşmacılar Serdar Denktaş, Fehiman Eminer, Ferdi Sabit Soyer.

30 Ağustos Cuma saat 20.30. “Coğrafya Kader Midir? “Bölgeselleşen Kıbrıs” paneli. Moderatör Nur Köprülü, konuşmacılar Sait Akşit, Kutay Bektaşoğlu, Andonis Hacigiriyakos.

31 Ağustos Cumartesi saat 20.30. “Üretmekten VazgeçME” paneli. Moderatör Kani Kanol, konuşmacılar Hürrem Tulga, Mertkan Hamit, Ahmet Uzun.

“YOKSULLUK, SAVAŞ VE GÖÇ” PANELİ

1 Eylül Pazar saat 20.30 “Yoksulluk, Savaş ve Göç” paneli. Moderatör Ali Dayıoğlu, konuşmacılar Tözer Karafistan, Mine Yücel ve Faika Paşa.

KIBRIS'TA TÜRKÇE HİKÂYENİN SEYRİNİ KONUŞACAKLAR

2 Eylül Pazartesi saat 20.30. “Kıbrıs'ta Türkçe Hikâyenin Seyri” paneli. Düzenleyen Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği. Moderatör Fatoş Avcısoyu Ruso . Konuşmacılar Salamis Ayşegül Şentuğ, Tutku Tuğyan, Ahmet Yıkık.

GENÇLERE DE SÖZ VERİLECEK… ELE ALINACAK KONULARDAN BİR DİĞERİ DE DEMOKRASİ, SANDIK VE ÖTESİ

3 Eylül Salı saat 20.30. “Gençlik Formu: Umut Etmekten Vazgeçme”. Söyleşi. Moderatör Senalp Canlıbel. Düzenleyen Tabella.org

4 Eylül Çarşamba saat 20.30. “Demokrasi: Sandık ve Ötesi” paneli. Moderatör Öntaç Düzgün, konuşmacılar Asım Akansoy, Yonca Özdemir, Bülent Evre.

5 Eylül Perşembe saat 20.30 (Türkiye’den konuk gazeteci) Ümit Kıvanç “O Meslek Bunalımda; Hakikat Arayışına Devam” ile söyleşi. Moderatör Sinan Dirlik. Düzenleyen: Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği.

KAPANIŞTA İKİ TOPLUMLU ŞİİR DİNLETİSİ OLACAK

6 Eylül Cuma saat 20.30. Şiir Gecesi. “Düşünce Özgürlüğü için “İki Toplumlu Şiir Gecesi”. Düzenleyen Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği.