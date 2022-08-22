Işık Kitabevi Kitap Fuarı yarın başlıyor

Pandemi nedeniyle iki yıldır gerçekleştirilemeyen geleneksel Işık Kitabevi Fuarı’nın 34’üncüsü yarın başlıyor.
Lefkoşa’da Gençlik Merkezi’nde (Kızılbaş Kilisesi) yer alacak fuar bu yıl “‘İdare ve İrade’de Sona Doğru-Şimdi Ne?” temasıyla düzenleniyor.
Yarın akşam 20.30’da açılış kokteyli ile başlayacak olan Kitap Fuarı, 12 gün boyunca panel, müzik, şiir, edebiyat söyleşileri, çevre ve medya gibi birçok konuda etkinliklere ev sahipliği yapacak.
Tüm kitap satışlarının yüzde 10 indirimli yapılacağı kitap fuarı, 23 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında her gün saat 09.00-13.00 ve 17.00-24.00 saatleri ziyaret edilebilecek.
Fuar kapsamında yapılacak etkinlikler ise saat 20.30’da başlayacak.
Pandemi nedeniyle Işık Kitabevi geçen yıl geleneksel, geniş kapsamlı 33’üncü Kitap Fuarı yerine daha dar kapsamlı “Kitap Günleri” etkinliği düzenlenmişti.
-Işık Kitabevi 34. Kitap Fuarı Programı
23 Ağustos Salı (saat 20.30): Açılış ve Kokteyl
Müzik: Ersen Sururi (Viola)-Kayra Sururi (Gitar) İkilisi
Onur Ödülü: Musa Kayra, Edebiyat-Sanat Hizmet Ödülü: Nilgün Güney, Zeki Ali.
24 Ağustos Çarşamba (saat 20.30) Panel: “Siyasette ve Kurumlarda Bağımlılık, İDARE etme ve İRADE”
Moderatör: Ali Baturay
Konuşmacılar: Yonca Özdemir, Birikim Özgür, Gürdal Hüdaoğlu,
25 Ağustos Perşembe (saat:20.30): Panel: “Çevre Tahribatı ve Yağma”
Moderatör: Feriha Tel
Konuşmacılar: Seran Aysal, Sibel Paralik, Berke Dağlı
26 Ağustos Cuma (saat:20.30): Söyleşi: “İdare Ede Ede Kaybolan İrade”
Konuşmacı: Niyazi Kızılyürek
27 Ağustos Cumartesi (saat 20.30) Söyleşi: Mehmet Yaşın
Okuyacağı şiirleri, şiirlerin arkasında yatan anıları, deneyimleri, yazınsal yaklaşımlarıyla ilişkili bir sohbet
28 Ağustos Pazar (saat 20.30): Panel: “Edebiyatımızda Fantastik Roman”
Moderatör: Halil Karpaşaoğlu
Konuşmacılar: Mete Özkoç, Kemal Caymaz
29 Ağustos Pazartesi (saat 20.30): Söyleşi: Şebnem İşigüzel (Türkiye’den Konuk Yazar)
Moderatör: Bulut Unvan
30 Ağustos Salı (saat: 20.30): Barış şiirleri ve şarkıları
KSYB Üyesi şairler ve Kıbrıslı Rum şairler
Müzik: Hasip Akgürgen, Mustafa Tozakı, Düzenleyen: Sanatçı ve Yazarlar Birliği
31 Ağustos Çarşamba (saat: 20.30) Panel: “Medya, Vatandaş İfade Özgürlüğü”
Moderatör: Emin Akkor
Konuşmacılar: Serhat İncirli, Çağdaş Öğüç, Düzenleyen: Gazeteciler Birliği
1 Eylül Perşembe (saat 20.30): Panel: “Kayıplara Karışan Egemenlik/ler”
Moderatör: Hakkı Yücel
Konuşmacılar: Rebecca Bryant, Mete Hatay
2 Eylül Cuma (saat 20.30): Panel: “İrade ve İdarede Sona Doğru-Şimdi Ne?”
Moderatör: Erdal Güryay
Konuşmacılar: Mertkan Hamit, Sertaç Sonan, Doğuş Derya
3 Eylül Cumartesi (saat 20.30) Panel: “Kısır Döngüde Yaşamak; Travma ve Distopya”
Konuşmacılar: Derya Ulubatlı, Pervin Yiğit, Hasan Yıkıcı