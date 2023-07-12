Işıman'ın "Yüzler-Faces" isimli eseri İtalyan Effetto Arte Foundation” tarafından ödüle layık görüldü

Kıbrıslı Türk sanatçı-ressam Feridun Işıman’ın “Yüzler-Faces” isimli tuval üzerine yağlıboya tablosu, İtalya’nın yetkili sanat kurumlarından "Effetto Arte Foundation” tarafından ödüle layık görüldü.

Yazılı açıklamasına göre Işıman’a “İtalya'nın Dehası- Uluslararası Michelangelo Ödülü” 22 Temmuz Cumartesi günü Roma'da, "Teatro İtalia" düzenlenecek törende verilecek.

Bu ödülle Işıman'ın eserleri Avrupa’nın tanınmış pek çok önemli galerisinde sergilenme olanağı bulacak.

1982 yılında Amsterdam’da, 1983 yılında New York’ta ve çeşitli Avrupa ülkelerinde sergiler açan Işıman, son solo sergisini 2009 yılında Paris’te açmıştı.

Işıman’ın eserleri yıllardır Floransa’nın tanınmış sanat galerilerinden "Galleria 360"ta sergileniyor.

Sanat eleştirmeni ve küratör olan Dott.F.Saverio Russo ve Salvatore Russo'nun başkanlığını yaptığı “Effetto Arte Foundation”, sanatı ve sanatçıları destekleme, dünyaya tanıtma ve olanaklar yaratma açısından yoğun çalışan bir kurum olarak biliniyor.