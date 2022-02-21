Pandemi nedeniyle bir süredir izleyenlerinden uzak kalan İskele Belediye Tiyatrosu, yeni oyunu ile izleyenlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Sam Bobrick’in kaleme aldığı, İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar’ın yönettiği oyun, 25 Şubat’ta ilk kez Gazimağusa’da seyircisi ile buluşacak. Oyunun İskele gösterimi ise 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde olacak.

“BAŞ BELASI” GÜLDÜRECEK

Bir süredir provalarını sürdüren İskele Belediye Tiyatrosu ekibi, 25 Şubat Cuma günü saat 20.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde seyircisi ile buluşacak. Pandemi kuralları çerçevesinde salona izleyicinin kabul edileceği,13 yaş ve üzeri herkesin izleyebileceği tek perdelik oyun terapist ve hasta arasında geçen diyaloğu konu alıyor.

Sami Yakar’ın yönettiği oyunda Ceren Boyacı, Murat Sirhan ve Mehmet Külçer aynı sahneyi paylaşıyor. Oyunun suflörlüğünde Muhterem Hocaoğulları, ses ve ışıkta ise Sıla Akgün yer alıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre oyunun konusu şöyle:

“Sinir bozucu olmaktan yakınan Ethan Steckler, terapist Dr. Anita Wells’den randevu alır. Kendi tabiriyle, sinir bozucu olmayı sanat haline getirmiş Ethan, diğer hastalara hiç benzememektedir. Seans Ethan’ın sanatını kusursuzca uygulamasıyla biter. Sırada Dr. Wells’in kocası, Terapist Dr. Gates vardır. Zira Ethan, karı koca terapistler için mücadele alanı haline gelmiştir. Peki, kazanan kim olacaktır?”