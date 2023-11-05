İskele Belediye Tiyatrosu’nun “Komik Para” oyunu gösterildi

İskele Belediye Tiyatrosu’nun (İBT) yeni oyunu “Komik Para”, cuma günü İskele AKM’de gösterildi.

İskele Belediyesi Basın ve Yayın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre oyun, aralık ayında da izleyici ile buluşacak.

İBT Yönetmeni Sami Yakar’ın yönettiği, Ray Cooney’in kaleme aldığı Komik Para’nın İskele AKM’deki gösteriminde, İskele Belediyesi Asbaşkan Vekili Sefa Kurukafa, Meclis Üyeleri Seymen Yılmaz ile Zekiye Gece’nin yanı sıra Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da bulundu.

Sıradan bir memur olan Henry Perkins’ın iş dönüşü metroda çantasını başka bir çantayla karıştırmasıyla başlayan oyunda, Perkins’ın başına gelen olaylar anlatılıyor.

“Komik Para”da Ceren Boyacı, Berna Şipaloğlu, Murat Sirhan, Burkay Mehmet Uzun, Yalçın Arıcı, Bilal Dericioğlu, Mehmet Külçer, Mertçan Çokaçar oynarken, süflözde Muhterem Hocaoğulları, ses ve Işıkta İrem Yılmaz, dekor ve tasarımda Yalçın Arıcı, afiş tasarımda ise Ebru Kırmızı yer aldı.