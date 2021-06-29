İskele Belediyesi, sanal halk dansları festivali düzenliyor

İskele Belediyesi, pandemiden dolayı 2 yıldır yapılamayan İskele Festivali’nin bir dalı olan Uluslararası Halk Dansları Festivali’ni bu yıl sanal olarak düzenleyecek.

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre 26. İskele Belediyesi Uluslararası Sanal Halk Dansları Festivali 1-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun Youtube kanalından ve İskele Belediyesi’nin Facebook sayfasından gün boyu yayınlanacak festivale KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra 20 ülkeden ekipler katılacak.

KKTC ve Türkiye haricinde Azerbaycan, Bolivya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Şili, Çekya, Mısır, Gürcistan, Endonezya, İran, Kırgızistan, Kosova, Meksika, Kuzey Makedonya, Peru, Rusya, Slovakya, İspanya, Ukrayna ve Uruguay ekipleri festival kapsamında 5 gün boyunca gösteriler yapacak.

FESTİVAL GÜN BOYU VERİLEN LİNKTEN İZLENEBİLECEK

1 Temmuz Perşembe günü başlayacak 26. İskele Belediyesi Uluslararası Sanal Halk Dansları Festivali’nin açılışında festivale katılacak ülkelerin tanıtımı Türkçe ve İngilizce olarak yapılacak.

İlk gün festivale ev sahipliği yapan İskele’den ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden görüntüler yayınlanacak. Gün boyu verilen link üzerinden izlenebilecek festivalin ilk gününde sahneye çıkacak ülke ise KKTC, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu.

Sanal Festivalin ikinci günü olan 2 Temmuz Cuma günü ise Azerbaycan, Bolivya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Şili, Çekya ve Mısır’dan grupların performansları yer alacak.

Üçüncü günde sahne alacak ekipler Gürcistan, Endonezya, İran, Kırgızistan, Kosova, Meksika ve Kuzey Makedonya.

Festivalin dördüncü günü olan 4 Temmuz Pazar günü ise Peru, Rusya, Slovakya, İspanya, Türkiye, Ukrayna ve Uruguay 26. İskele Belediyesi Uluslararası Sanal Halk Dansları Festivali’nde sahne alacak.

5 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek finalde ise İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi performans gösterecek ve ülkelerin bayraklı geçişiyle birlikte kapanış töreni gerçekleştirilecek.