İskele'de Festival coşkusu devam ediyor

Bu yıl 51.’si düzenlenen Geleneksel İskele Festivali dün (29 Haziran) akşam İskele Belediyesi 24. Uluslararası Halk Dansları Festivali ile devam etti. Renkler ve kültürler İskele’de buluşuyor sloganıyla gerçekleşen İskele Festivali kapsamında sahne alan ekipler ülkelerini tanıtma fırsatı buldular. Türkiye, Arjantin, Şili, Kırgızistan, Kazakistan ve Kuzey Makedonya halk dansları ekipleri, 24. Uluslararası Halk Dansları Festivali kapsamında İskele’de buluştular. İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde gerçekleşen geceye İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun yanı sıra Meclis Üyeleri Çağan Coşkuner, İsmail Y. Osum ve Huriye Kaşer, İsmail Osum, İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni, CIOFF KKTC Başkanı Özlem Kadirağa, Genç CIOFF Dünya Başkanı Kağan Tiftik ile halk danslarına gönül veren çok sayıda isim katıldı.

RENKLER VE KÜLTÜRLER İSKELE’DE BULUŞUYOR

28 Haziran’da açılışı gerçekleştirilen 51. İskele Festivali, devam ediyor. Festivalin olmazsa olmazları arasında bulunan ve bu yıl 24.’sü düzenlenen İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali, yine renkli görüntülere sahne oluyor. İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni aynı zamanda CIOFF KKTC Başkanı olan Özlem Kadirağa’nın organizasyonunda düzenlenen 24. Uluslararası Halk Dansları Festivali dün akşam festivale katılan ekiplerin tanıtım gösterileri vardı. Ülkemiz ve Türkiye’nin yanı sıra Arjantin, Şili, Kırgızistan, Kazakistan ve Kuzey Makedonya ekiplerinin sunduğu gösteriler, izleyenlerden tam not aldı.

OTANTİK KIBRIS KONSERİ ÇOK BEĞENİLDİ

Öte yandan, İskele Belediyesi 24. Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılan ekiplerin tanıtım gösterilerinden hemen önce sahne alan Grup Otantik konseri ise çok beğenildi.

FESTİVAL ÇOCUK ŞÖLENİ İLE DEVAM EDECEK

51. İskele Festivali yarın akşam da Çocuk Şöleni ile devam edecek. Yarın akşam saat 21.00’da başlayacak şölen İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde yapılacak.