İskele'de Karadenizliler Gecesi

51. Geleneksel İskele Festivali bu yıl 27.’si düzenlenen Karadenizliler Gecesi ile devam etti. Gecede sahne alan Karadenizli şarkıcı Ekin Uzunlar seslendirdiği şarkılarla kendisine hayran bıraktı. 7’den 70’e herkes Karadenizliler Gecesi’nde buluştu. Horon ve kemençe sesi deyim yerindeyse İskele’yi inletti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan gecede Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu’nun göndermiş olduğu telgraflar da okundu.

KARADENİZLİLER GECESİ “BİZ ANCAK BİRLİKTE TAMIZ

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ” DEDİRTTİ

Festivaller Festivali İskele Festivali’nin olmazsa olmazlarından, Karadenizliler Gecesi “biz ancak birlikte tamız, birlikte güçlüyüz” dedirtti. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun her fırsatta söylediği söz, geceye bir kez daha damga vurdu. Karadeniz’in sevilen sanatçısı Ekin Uzunlar’ın sahne aldığı İskele Açık Hava Kültür Merkezi’nde ki geceye, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve meclis üyelerinin yanı sıra Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı adına Müsteşar Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Barış Burcu, Milletvekilleri Yasemin Öztürk, Oğuzhan Hasipoğlu, Resmiye Canaltay, Mesut Genç, Siyasi Parti temsilcileri ile 7’den 70’e yalnız Karadenizliler değil, Kıbrıs’ın her bölgesinden insanlar akın etti. Gecede sahne alan Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Girne Küçükler Horon Ekibi, İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu ve Kuzeyin Yıldızları İskele Horon Ekibi büyük beğeni topladı.

CİVELEK: “BİZ ANCAK BİRLİKTE TAMIZ”

Konuşmasına İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Meclis Üyesi ve tüm İskele Belediyesi ailesine teşekkür ederek başlayan Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek, bu yıl ki sanatçı seçiminde tek ses olduklarını ifade etti. Civelek konuşmasının devamında ise şunlara yer verdi: İskele çok farklı kültürde insanların ortak paydada buluştuğu bir yaşam alanı. Herkesin uyum içinde yaşadığı özel bir yer.”

Murat Civelek, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun her fırsatta dile getirdiği ‘biz ancak birlikte tamız, birlikte güçlüyüz’ sözüne de atıfta bulunarak her hangi birimiz olmadan bir yanımız yarım kalır dedi.

Karadenizliler Derneği’ne herkesin katılabileceğini söyleyen Civelek konuşmasının devamında ise dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

SADIKOĞLU: “BU GECE HEPİMİZİN”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da konuşmasında 43 yıl önce Kuzey’ den Kuzey’e adada başlayan dostluk, birliktelik ve de kardeşliğin her geçen gün daha da büyüdüğünü ve birbirine bağladığını söyledi. Sadıkoğlu devamında ise şunlara yer verdi: “Her ne kadar gecenin adı Karadenizliler gecesi olsa da, aslında geçen yıllar içerisinde kurulan dostluklar kardeşlikler bu geceyi hepimizin yapmıştır; tıpkı Larnakalılar gecesi hepimizin gecesi olduğu gibi.”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu konuşmasının sonunda ise Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek’e, ekibine, geçmiş dönem dernek başkanlarına teşekkür etti.

HÜDAOĞLU: “İNSANLIĞIN EN BÜYÜK HÜNERİ BİRLİKTE YAŞAMAKTIR”

Gecede konuşma yapan bir diğer isim ise Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu oldu. Cumhurbaşkanını temsilen katıldığı gecede konuşan Hüdaoğlu, insanlığın en temel amacı yaşamaktır. En büyük hüneri ise birlikte yaşamaktır dedi. Konuşmasının devamında ise şunlara yer verdi: KKTC Coğrafi olarak her ne kadar Akdeniz’de konumlanmış olsa da Ege’nin Marmara’nın ve Karadeniz’in kültürel etkilerini de yaşayan, oralarla etkileşen bir yer. Karadeniz kökenli yurttaşlarımız ülkemizin önemli unsurları arasında yer almaktadır.”

İskele Belediyesi’ne, Karadeniz Kültür Derneği’ne ve emeği geçen herkese, organizasyondan ötürü teşekkür eden Hüdaoğlu, Karadeniz Kültürünü ve Karadenizliler’i en iyi tanımlayacak 3 sözcüğün; coşku, tutku ve nükte olabileceğini ifade etti. ‘Karadeniz, horonun hararetiyle, yanık türkülerin dingin ezgilerini aynı anda yaşatan bir duygu coğrafyasıdır. Bu yönüyle hayatın anlamlı bileşkesidir’ diyen Hüdaoğlu, konuşmasının sonunda ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın selam ve sevgilerini iletti.

TÖRE: “BİZ BİRİZ, BERABERİZ, TÜRK MİLLETİYİZ”

Karadenizliler Gecesi’ne katılan Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ise biz yaratılanı yaratandan ötürü severiz diyerek konuşmasına başladı. Töre konuşmasının devamında ise şunlara yer verdi: “İster Karadeniz’den gelin ister Akdeniz’den, ister İç Anadolu’dan ister Trakya’dan gelin eğer Ne Mutlu Türküm ifadesini yüreğinizde hissediyorsanız biz biriz, beraberiz ve hepimiz Türk milletiyiz” dedi. 1974’ten bu yana barış ve güvenlik içinde yaşadıklarına dikkat çeken Zorlu Töre, garantiler, Türkiye ve Türk Milletinin vazgeçilmezleri arasında olduğunu söyledi.

EKİN UZUNLAR KONSER VERDİ

Gecenin finalinde sahneye Karadenizli şarkıcı Ekin Uzunlar çıktı. Sahnede kaldığı süre boyunca kemençeyi elinden bırakmayan şarkıcı, seslendirdiği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı.