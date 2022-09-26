İsmail Bozkurt, ‘Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat (Roman) Ödülü’ne layık görüldü

‘Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat (Roman) Ödülleri'ne layık görülenler arasında bu yıl, Kıbrıslı Türk yazar İsmail Bozkurt da yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumunun iş birliğinde "Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat (Roman) Ödülleri ve 2022 Yılı Türk Diline Hizmet Ödülleri" töreni, Bursa’da gerçekleştirildi.

2022 Yılı Türk Diline Hizmet Ödülleri kapsamında Prof. Dr. Leyla Karahan, Prof. Dr. Recep Toparlı, TRT Çocuk adına Kanal Koordinatörü Mustafa Bora Durmuşoğlu ve Türkiye Maarif Vakfı adına Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün'e ödülleri verildi.

Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat (Roman) Ödülleri'nde ise Azerbaycan'dan Akşin Yenisey, Kazakistan'dan Smagul Elubay, Kırgızistan'dan Samsak Stanaliyev, Özbekistan'dan Isajon Sultonov, Türkmenistan'dan Berdinnazar Hudaynazarov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden (KKTC) İsmail Bozkurt'a hediyeleri takdim edildi.

Bozkurt ödülünü, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım’dan adlı.

-Cumhurbaşkanı Tatar’dan tebrik

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ödüle layık görülen İsmail Bozkurt’u tebrik etti.

Tatar, “Sayın İsmail Bozkurt; pek çok ulusal ve uluslararası ödüller almış, eserleri pek çok dile çevrilmiş bir yazarımızdır. Kıbrıs Türk halkının yaşadığı esaret yıllarının sıkıntılarını, mücadelelerini, geleneklerini, göreneklerini romanlarına yansıtmış, Kıbrıs Türklerinin kurtuluş mücadelesine ışık tutmuş, 1955-1974 yıllarında Kıbrıs Türklerinin yaşamına, kültürüne dair gerçekçi ve somut aktardıklarıyla dönemin doğru algılanmasına katkı koymuştur” dedi.

Tatar, “Bu duygularla, KKTC adına Türk Dünyası’na yapmış olduğu üstün hizmetleri münasebetiyle bu önemli ödüle layık görülen Sayın İsmail Bozkurt’u canı gönülden tebrik ederim” ifadelerini paylaştı.