İstanbul Meydan Sahnesi’nden Kanser Hastaları Yardım Derneği yararına tiyatro oyunu

İstanbul Meydan Sahnesi ekibinin sahneleyeceği “80’ler-90’lar Gülümseten Hatıralar” tiyatro oyunu, yarın ve Cumartesi günü Kanser Hastaları Yardım Derneği yararına tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Tulips Başkanı Raziye Kocaismail; 1-31 Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında sahnelenecek oyun biletlerinin derneğe yapılacak 150 TL bağış karşılığında temin edilebileceğini söyledi.
Biletler; Kanser Hastalarına Yardım Derneği/ Tulips’in 05428531121 ve 227 05 85 - 228 98 07 numaralı telefonları ile iletişime geçilerek temin edilebileceği gibi kapıdan da alınabilecek.