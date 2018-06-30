"KADIN İÇİN SANAT FESTİVALİ"

Artivist Sanat Atölyesi’nin düzenlemiş olduğu "Kadın için Sanat Festivali" bu yıl "KAFES" teması ile , 27-30 Haziran tarihlerinde Artivist Sanat Atölyesi'nde başladı. Açılışın ilk günü festival yoğun ilgi gördü.

Fatoş Avcısoyu Ruso'nun konuşması ile başlayan etkinlik, Sanat Atölyesi kurucularındam Havva Güleş ve İdil Geliç Canateş'in katılan sanatçılara ve dayanışma içinde olan destekcilere teşekkürlerini sunmaları ile devam etti.

Festivalde eser ve performansları olan sanatçılar; Cemil Bayhanlı, Sevcan Çerkez, Vicky Chris, Havva Güleş, Oya Akın, Yağmur Bayhanlı, Emine Sadzaram, Emel Yücedal, Kemal Bahçet Caymaz,Zehra Şonya, Semiha Adsız, İpek İbretler,Mehmetemin Yıldızçobann, Muazzez Tokatlıoğlu, Hazal Şen’in fotoğraf sergisi bulunuyor.

Farklı birçok sanat disiplinini içinde barındıran, disiplinler arası kolektif bir bilincin oluşturulmasına dikkat çeken ve bu anlamda Kıbrıs'ın kuzeyindeki ilk alternatif sanat festivali niteliğini taşıyan bu etkinliği 30 Haziran’a kadar Artivist Sanat Atölyesi'nde ziyaret açık.

Artivist Sanat Atölyesi'nin düzenlediği Kadın için Sanat Festivali, Lefkoşa Surlariçi Uray Sokakta sizlerle buluşmaya devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2018, 08:21