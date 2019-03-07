Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi himayelerinde bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması, 11-19 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne vurgu yapmak amacıyla düzenlenen 5. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması, Etkileşimli Drama Derneği’nin işbirliğinde, Girne Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçiriliyor.

Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’na katılacak sanatçılar…

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Halk Kütüphanesi’nde yer alacak 5. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması etkinliği farklı ülkelerden, farklı kültür ve disiplinlerden KKTC’ye gelecek olan sanatçıların, ülkemiz sanatçıları ile birlikte sanat üretebilmelerine imkân yaratmak hedefiyle gerçekleştiriliyor. Proje Koordinatörlüğü ile Küratörlüğünü üstlenen İpek Denizli Karagöz’ün sanatçı olarak da yer alacağı sanat buluşmasına, ülkemiz resim ve seramik sanatçılarından Semral Öztan, Gökçe Keçeci, Nergül Gezer Dündar ve Bedia Kale katılıyor. Etkinliğe, Türkiye’den Prof. Dr. Meliha Yılmaz ve Emel Ülüş, İran’dan Elmira Shokr Pour, Mali’den Massira Toure, Hindistan’dan Sangeeta Gupta, Brezilya’dan Guadalupe Romero Silva, Sırbistan’dan Gala Caki, Bosna Hersek’ten Radmila Lizdek ve Makedonya’dan Elizabeta Avramovska katılacak. 5. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması etkinliğinin onur konukları ise bu yıl ülkemiz duayen sanatçılarından Emel Samioğlu ve İsmet Tatar oluyor.

Sanat Buluşması kapsamındaki etkinlikler…

Hafta boyunca Girne Halk Kütüphanesi’nde çalışmalarını sürdürecek olan sanatçıların Basına Tanıtımı, 14 Mart Perşembe günü, saat 10.30’da Girne Halk Kütüphanesi’nde yapılacak.

Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması etkinliği kapsamında Girne Halk Kütüphanesi’nde; 12 Mart Salı günü saat 14.30’da Drama Liderliğini Öznur Umut’un yapacağı Drama Etkinliği, 13 Mart Çarşamba günü saat 14.30’da Drama Liderliğini Ayşem Tomgüsehan’ın yapacağı Atatürk Öğretmen Akademisi 4. Sınıf öğrencileriyle “Sanat ve Drama” isimli drama etkinliği, 16 Mart Cumartesi günü saat 10.30’da Sanat Buluşması’nın Onur Konuğu İsmet Tatar’ın “The Young Association of Cyprus Paper Artists and It’s Development” konulu sunumu ve 17 Mart Pazar günü saat 14.30’da Drama Liderliği’ni Ülkü Beyoğlu’nun yapacağı Etkileşimli Drama Derneği’nin “Sanat ve Drama” temalı halka açık drama etkinliği yer alacak.

Güzelyurt Bölgesi’nin gezileceği 15 Mart Cuma günü de ODTÜ Kalkanlı Kampüsü’nde Prof. Dr. Meliha Yılmaz’ın “Estetik ve Kiç Beğeni Bağlamında Görsel Algı” isimli sunumu gerçekleştirilecek.

Sanat Buluşması’na katılan sanatçıların hafta boyunca Girne Halk Kütüphanesi’nde yapacakları çalışmaları sonucunda tamamlayacakları eserleri 18 Mart 2019 tarihinde İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda saat 18.30’da açılacak sergide sanatseverlerin izlenimine sunulacak. 1 Nisan 2019 tarihinde de Girne’ye taşınacak olan sergi saat 18.30’da Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde açılacak.