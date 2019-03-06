“Kadınca Esintiler XI” sergisi, Baybars tarafından açıldı

Girne Akdeniz Lions Kulübü Derneği’nin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği “Kadınca Esintiler XI” konulu karma resim sergisi İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından açıldı.

Açılışı bugün saat 16.30’da yapılan sergi Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alıyor.

Sergi, 9 Mart Cumartesi gününe kadar gezilebilecek.