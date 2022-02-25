Girne Belediyesi tarafından “Kadrajımdan Girne” isimli fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre “Kadrajımdan Girne” isimli 1. Fotoğraf Yarışması’na başvuruların 1 Mart Salı gününe kadar yapılması gerekiyor.

Fotoğraf yarışmasının amacı, Girne ve Girne’ye bağlı yerleşim yerlerinin fotoğrafçı gözüyle kaydını tutmak, fotoğraflarla geleceğe taşımak ve Kıbrıs Türk fotoğraf sanatına destek vererek Kıbrıslı Türk fotoğraf sanatçıların eserlerini bir arada sergileyerek sanat ortamına değer katmak olarak açıklandı.

Girne Belediyesi bünyesinde düzenlenecek yarışmada, Girne ve Girne Belediyesi’ne bağlı yerleşim yerleri içindeki doğal güzellikler, kültürel değerler, tarihi ve turistik mekânlar, şehir dokusu ve yaşamı gibi unsurların fotoğrafçı gözünden fotoğraflanması bekleniyor.

Yarışma Dijital-(Sayısal) olmak üzere tek kategoride gerçekleştirilecek; renkli veya siyah-beyaz, tüm fotoğraflar bir arada (tek kategoride) değerlendirilecek.

Tüm fotoğrafların Girne Belediyesi hudutları içerisinde çekilmiş olması gerekiyor; Girne Merkez ve belediyeye bağlı yerleşim yerleri (Beylerbeyi,(Bellapais) Ozanköy, Karmi, Doğanköy, Karaoğlanoğlu, Zeytinlik) de yarışma alanı kapsamında.

Yarışmada dereceye girecek kişilere verilecek ödüller ise şöyle: “1.’lik Ödülü 5 bin TL, 2.’lik Ödülü 3 bin TL ve 3.’lük Ödülü 2 bin TL”

Daha detaylı bilginin www.girnebelediyesi.com adresi ile (0392) 650 01 00 numaralı telefondan elde edilebileceği kaydedildi.