Kamera önü oyunculuk dersleri için başvuru kabul ediliyor

Kamera önü oyunculuk dersleri için başvuru kabul ediliyor
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Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği tarafından verilecek kamere önü oyunculuk dersleri için başvuru kabul ediliyor.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Yönetmen- Akademisyen Müge Günay ile Mert Yusuf Özlük tarafından “İçindeki Oyuncuyu Keşfet” temasıyla verilecek kamera önü oyunculuk dersleri 8 haftada ve film çekimleriyle tamamlanacak. İletişim için 0533 837 53 05 numaralı telefona ulaşılabilecek.

-Nevin Yüksek’in fotoğraf sergisi açılıyor

Öte yandan Kültür Dairesi’nin duyurusuna göre, Nevin Yüksek’in fotoğraf sergisi açılıyor

Sergi yarın akşam saat 19.30’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açılacak.

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