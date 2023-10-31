Kamil Özay adına şiir yarışması düzenlenecek…

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği iş birliğinde, her yıl farklı bir yazarla, farklı bir yazı türünde, yayın ödüllü yazım yarışması düzenleniyor.

Beş yıllık bir proje kapsamında, bu yıl ilk kez yapılacak “Kamil Özay İlk Kitap Ödüllü Yarışması”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 40’ıncı yılına ithaf ediliyor.

Bu yıl şair yazar Kamil Özay adıyla, şiir alanında düzenlenen yarışma için Kültür Dairesi’ne 22 Aralık Cuma gününe kadar başvuru yapılabilecek.

Yarışma 2024 yılında Mustafa Gökçeoğlu adına araştırma dalında, 2025 yılında Hikmet Afif Mapolar adına roman dalında, 2026 yılında Fikret Demirağ adına şiir dalında ve 2027 yılında da Semih Sait Umar adına öykü dalında düzenlenecek.

-Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, “Kamil Özay İlk Kitap Ödüllü Yarışma”nın duyurusunu yaparak başvuru süreci ve şartname hakkında bilgi verdi.

Zaimağaoğlu, Kamil Özay İlk Kitap Ödüllü Yarışması'na daha önce herhangi bir kitabı yayımlanmamış, 18 yaşını doldurmuş tüm KKTC vatandaşlarının başvurabileceğini belirtti.

Şirin Zaimağaoğlu, yarışmanın şartnamesine Kültür Dairesi’nden veya kultur.gov.ct.tr adresinden ulaşılabileceğini de söyleyerek, yarışmaya gönderilecek şiirlerin kitap bütünlüğünde olması gerektiğinin altını çizdi.

Zaimağaoğlu, yarışmaya bir tek dosyayla başvurabileceğine de dikkat çekti.

Yarışmaya verilecek dosyadaki şiir sayısının yirmi beşten(25’ten) az, elliden(50’den) fazla olmaması gerektiğini kaydeden Şirin Zaimağaoğlu, başvuru tarihlerinin 15-22 Aralık tarihleri arasında olacağını belirtti.

Zaimağaoğlu, yarışmanın sonuçlarının yapılacak değerlendirmelerin ardından 19 Ocak 2024 tarihinde kamuoyu ile paylaşılacağını, yarışmaya seçici kurul üyelerinin birinci derece yakınları ile Kültür Dairesi personelinin katılamayacağını söyledi.

Şirin Zaimağaoğlu, seçici kurulun ödüle değer eser bulmama hakkına sahip olduğunu ifade ederek, yarışmada tek bir birincilik ödülü vermeyi planladıklarını ancak seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda birden fazla dosyanın birincilik ödülüne layık bulunması halinde birinciliği paylaşacak dosyaların tek bir kitap olarak yayınlanabileceğini söyledi.

Ödül töreninin kitabın basılmasının ardından 21 Mart 2024 Dünya Şiir Günü’nde düzenleneceğini ifade eden Zaimağoğlu, ödül töreni ile birlikte 21 Mart Dünya Şiir Günü etkinliklerinin de gerçekleştirileceğini ifade etti.

Şirin Zaimağaoğlu’nun açıklamasına göre, yarışmanın Seçici Kurul üyelikleri şöyle:

“Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Şair Mehmet Kansu, KKTC Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Dr. Çağın Zort, YDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Öznur, YDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, YDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Gökbulut, KAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turgay Akalın, UKÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç ve Kıbrıs Edebiyat Derneği Üyesi Edebiyatçı Yıltan Taşçı.”