Kanser hastaları yararına “Gönülden Gönüle Türkülerle Şarkılarla Şiir Şöleni” yapıldı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) –Tulips yararına, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde 3’üncü “Gönülden Gönüle Türkülerle Şarkılarla Şiir Şöleni” yapıldı.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde Şeniz Akşahinler’in organizasyonunda gerçekleştirilen etkinliğe, ülkeden, Türkiye’den ve İngiltere’den 33 şair ve müzisyen katıldı.

Etkinliğin başında, organizatör Akşahinler ve KHYD Başkanı Raziye Kocaismail birer konuşma yaptı.

Kocaismail, 700'ü aşkın biletin satıldığını ve tamamının derneğe bağışlandığı gelir ile 70 hastaya ilaç müjdesi verildiğini ifade etti.

Alsancak Belediyesi, Turizm Bakanlığı, Vakıflar İdaresi, Deniz Plaza, Tarsan Çiftlik, Gönyeli Belediyesi ve Lefkoşa Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleşen gecede şiirler okundu, şarkı ve türküler söylendi. Etkinlikle, Mevlana şiiri okunması sırasında semazen gösterisi de yapıldı.

Program sonunda KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, katılımcılara belge takdim ederken, organizatör Akşahinler plaket sunarak, katılımcılara teşekkürlerini iletti.