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“Karagöz Sihirli Sebzeler: Bir Bandabuliya Meselesi”yle devam ediyor

“Karagöz Sihirli Sebzeler: Bir Bandabuliya Meselesi”yle devam ediyor
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 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun (LBT) şubat tatili sebebiyle çocuklara özel hazırladığı programı “Karagöz Sihirli Sebzeler: Bir Bandabuliya Meselesi”yle devam ediyor. Tatilin son hafta sonunda çocuklar ve aileleri bir arada gölge oyunu izleyebilecek.

Şubat ayı başından beri çocuklar ve gençler için program hazırlayan LBT, 15 Şubat Cumartesi saat 14.00 ve 15.00’te “Karagöz Sihirli Sebzeler”i sahneleyecek.

“Karagöz Sihirli Sebzeler”de çocuklar, Karagöz ve eşeği Garacocco’yla birlikte maceralı ve eğlenceli bir yolculuğa çıkıyor. Karagöz, sihirli sebzelerin peşinde, sağlıklı beslenmenin yolunu arıyor. Lefkoşa Surlariçi’nde, Bandabuliya’ya giderken her durakta başına türlü maceralar geliyor. Girne Kapısı’nı, Samanbahçe’yi, Büyük Han’ı, Dikilitaş’ı öğreniyor. Oyun, çocuklara sağlıklı beslenmenin önemi yanında Lefekoşa’nın kültürel ve tarihi mekânlarını da tanıtıyor.

İzel Seylani’nin yazıp oynattığı “Karagöz Sihirli Sebzeler” için biletler, www.biletinial.com adresinden ve LBT gişesinden temin edilebilecek.

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