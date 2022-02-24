Karakum’da Osman Türkay şiirleri okundu

Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında çalışmalarını sürdüren Lirik Şiir Grubu, Telsim ana sponsorluğunda çıktığı 10’uncu yıl yurt içi turnesi kapsamında Karakum’da Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Kongre Salonu’nda şiir severlerle buluştu.

ÖZDOĞANOĞLU

Lirik Şiir Grubu’ndan verilen bilgiye göre, “Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız” adıyla düzenlenen ve Osman Türkay’a atfedilen etkinliğin açılışında konuşan Osman Türkay’ın yeğeni ve Osman Türkay Kültür ve Sanat Vakfı üyesi Leman Özdoğanoğlu, Osman Türkay’ı andı ve kısa biyografisini okudu.

Osman Türkay’ın eserlerinin 45’i aşkın dile çevrildiğini söyleyen Özdoğanoğlu, Osman Türkay’ın her kıtadan, çeşitli mecralardan “En İyi Şair” ödülleri aldığını ve Nobel Edebiyat Ödülü’ne iki kez aday gösterilen ilk Türk yazar ve şair olduğunu vurguladı.

ÖZNUR

Özdoğanoğlu’nun açılış konuşmasının ardından Lirik Şiir Grubu üyesi Serkan Soyalan moderatörlüğünde, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi akademik kadrosunda bulunan Prof. Dr. Şevket Öznur’un konuşmacı olduğu “Osman Türkay’ın Edebiyatımızdaki Yeri” başlıklı söyleşi gerçekleşti.

Osman Türkay’ın sadece Kıbrıs Türk şiirini değil, dünya şiirini yakından takip ettiğini ve yenilikleri şiirlerine yansıttığını söyleyen Öznur, Osman Türkay’ı iyi anlayabilmek için onun eserlerini okumak gerektiğini söyledi.

KIBRISLI TÜRK ŞAİRLERİN ŞİİRLERİ SESLENDİRİLDİ

Söyleşinin ardından Yıltan Taşçı, Şehbal Hamzaoğulları, Merter Refikoğlu ve Serkan Soyalan’dan oluşan Lirik Şiir Grubu, “Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız” başlıklı dinletisinde, Kıbrıslı Türk şairlerin şiirlerini ve bestecilerin bestelerini seslendirdi. Lirik Şiir Grubu’na konuk okuyucu olarak Tiyatro Sanatçısı Derman Atik eşlik etti.

TELSİM SPONSORLUĞUNDA SONRAKİ DURAK LEFKE

Telsim ana sponsorluğunda yıl içine yayılan turne programına devam eden Lirik Şiir Grubu’nun Mart ayındaki durağı Lefke olacak ve Lefke’deki dinleti Fikret Demirağ’a atfen düzenlenecek.