“Karanlıkta Işıldayanlar” oyunu Melekler Takımı anısına oynanacak

Baraka Gençlik Tiyatrosunun hazırladığı, Radyum Kızları hakkında belgesel bir oyun olan “Karanlıkta Işıldayanlar” yarın akşamdan itibaren seyirciye sunulacak.

Arabahmet Kültür Evi’nde saat 20.00’de başlayacak oyun, prömiyer yaptıktan sonra 25 Mart’a kadar her salı ve cumartesi sahnelenmeye devam edecek.

Dayanışma katkısının 20TL olarak belirlendiği oyunda biletler Khora Kitap Cafe’den veya oyun günleri girişten edinilebilecek.

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamada, 7 Mart Salı ve 11 Mart Cumartesi tarihli oyunların gelirinin, Melekler Takımının öğrenci ve öğretmenleri anısına Mağusa TMK Okul Aile Birliği’ne bağışlanacağı duyuruldu.

-“Kadının ve emeğin özgürleştiği bir dünyayı hayal etmeniz dileğiyle”

Açıklamaya göre, Baraka Tiyatro Ekibi kolaylaştırıcısı Nazen Şansal tarafından kaleme alınan “Karanlıkta Işıldayanlar”, saat kadranlarını radyumlu boya ile boyayan ve bu sebeple sağlık sorunları yaşayan genç işçi kızların yaşam öyküsünü ve patronlara karşı mücadelesini anlatıyor.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü haftasında başlayacak gösterimlere, “Saatleri aydınlatmak uğruna hayatları kararan ama yine de yüz yıl öncesinden bize ışık tutan, sınıf mücadelesine çağıran bu hayaletlerin sesini duyma; kadının ve emeğin özgürleştiği bir dünyayı hayal etme dileğiyle” tüm tiyatro severler davet edildi.

-Oyuna çocuk getirilmemesi rica ediliyor

Oyunun içeriği ve kullanılan görseller gereği, çocukların psikolojisini olumsuz etkilememek için 7 yaş altında çocuk getirilmemesi uyarısında bulunuldu.