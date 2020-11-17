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KAV, İlkokullar arası atık pil toplama yarışması düzenliyor

KAV, İlkokullar arası atık pil toplama yarışması düzenliyor
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Kanser Araştırma Vakfı (KAV) 1 Kasım 2020 – 1 Şubat 2021 tarihleri arasında İlkokular Arası Atık Pil Toplama Yarışması düzenliyor KAV’dan yapılan açıklamaya göre, etkinliğe katılacak okullar 1 Kasım 2020 – 1 Şubat 2021 tarihleri arasında atık pil toplayacaklar ve yarışma sonunda toplanan piller KAV’a teslim edilecek. En çok pil toplayan ilk 3 okul çeşitli ödüller kazanacak. KAV yetkililerinden aldığımız bilgiye göre Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile gerçekleşecek etkinlik sayesinde çocuklara çevrenin sağlık üzerindeki önemi aktarılırken çevreyi temiz tutmaları da sağlanacak. 

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