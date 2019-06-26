Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına resital

“Minik Parmaklar Büyük Umutlar” piyano resitali Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına geçtiğimiz akşam KTOEÖS’te yapıldı.

Verilen bilgiye göre, vakfın bağışçıları arasında yer alan öğretmen Zehra Onbaşı Yılmaz 14 öğrencisiyle çeşitli klasik eserleri seslendirdi.

Vakıf Koordinatörü Övgü İnce konuyla ilgili açıklamasında, sosyal sorumluluk bilincini çocuklara sanatla aşıladığı için Yılmaz’a teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2019, 13:39