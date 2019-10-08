Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın yayınladığı ve Akile Ruh Ekizoğlu ile Nihat Ekizoğlu’nun derlediği “Kendi Anlatımı ile Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları” kitabı için imza günü düzenleniyor.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, 16 Ekim Çarşamba günü saat 17.00’de Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ndeki imza gününde kitabın satışı da yapılacak.

Kıbrıs Türkünün Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün hayatını ve verdiği özgürlük mücadelesini konu alan kitap, kendi anlatımıyla kaleme alındı.

Bu kitabın tanıtımında, “O’nun halkçı, mücadeleci, özgürlükçü, azimli ve ısrarcı, birlik ve beraberlik taraftarı, Atatürkçü, yenilikçi, samimi, yardımsever, güvenilir, vatansever kişiliğini bulacak ve O’nu daha yakından tanıyıp çok daha fazla seveceksiniz” deniyor.