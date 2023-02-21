KIBHAD 8. Olağan Genel Kurulu yapıldı... Başkan yeniden Garanti oldu

Kıbrıs Havaları Derneği’nin (KIBHAD) 8. Olağan Genel Kurulu’nda iki yıl görev yapacak kurullar belirlendi. Başkanlığa yeniden Selçuk Garanti seçildi.

Selçuk Garanti'nin başkanlık edeceği yönetim kurulu üyeleri, Cemay Müezzin (Genel Sekreter); Müge Beidoğlu (Mali Sekreter); Fergün Kırlı (Dış İlişkiler Sekreteri) ; Kadriye Savaşır (faal üye); Ahmet Alioğlu (yedek üye) olarak belirlendi.

Ayhan Önel’in başkanlık yapacağı KIBHAD Denetleme Kurulu üyeleri Ertan İnce ve Ayten Lif; Mehmet Özgenç’in başkanı olacağı KIBHAD Disiplin Kurulu üyeleri Sami Saygun ve Sadi Müezzin olarak açıklandı.

Dernekten verilen bilgiye göre, tüzük gereği Olağan Genel Kurul toplantısını iki yılda bir gerçekleştiren Kıbrıs Havaları Derneği’nin 8. Olağan Genel Kurulu dün akşam Demokrasi Ortaokulu’nda yapıldı. Türkmen Tansel’in başkanlık ettiği Divan Kurulu’nda Fırat Garanti ve Pınar Ülgener görev yaptı.

2005’te kurulan Kıbrıs Havaları Derneği’nin 5’i CD ve 8’i kitap olmak üzere 13 yayını bulunuyor.