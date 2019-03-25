Kıbrıs Avrupa Filmleri Festivali yapılacak

Kıbrıs Avrupa Filmleri Festivali 11 yıl aranın ardından dönüyor. 4-12 Nisan tarihlerinde 6’ncısı düzenlenecek festival kapsamında KKTC dâhil olmak üzere 24 ülkeden 41 film gösterilecek.

Festivalde 14 uzun metrajlı sinema filmi, 5 belgesel, üniversite öğrencilerine yönelik seçilmiş 10 kısa film, özel gereksinimli bireylere yönelik 5 film, 5 kısa kuir filmi, mahkumlar için seçilmiş bir film, ilkokul çocuklarına yönelik bir animasyon ve yine çocuklara yönelik bir müzikli belgesel yer alacak.

9 gün boyunca şehrin farklı noktalarından her yaştan sinemasevere ulaşılacak festivalde, yabancı dildeki filmler orijinal dilinde, Türkçe altyazılı şekilde gösterilecek.

Uzun metrajlı filmlerin Avenue Cinemax’ta 12.30, 15.00, 18.00 ve 21.00 seanslarında gösterileceği festivalde sadece bu filmler biletle seyredilebilecek. Diğer gösterimler ücretsiz olacak. Perşembe günü satışa çıkacak biletler 10 TL’den Kızılbaş’ta bulunan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan alınabilecek. Biletler konusunda daha detaylı bilgi 22 78782 numaralı telefondan ya da www.lefkosabelediyesi.org internet adresinden elde edilebilecek.

Festival için bugün Lefkoşa Türk Belediyesi’nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, festivalin sponsorları olan Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Telsim, Merit Grubu, Avenue, Creditwest’ten temsilciler, LTB Belediye Meclis üyeleri ve festival yetkilileri yer aldı.

HARMANCI: “UMUYORUZ Kİ BU BAHARI ÇOK ÖNEMLİ BİR FESTİVALLE KARŞILAYACAĞIZ”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, basın toplantısında yaptığı konuşmada, festival hazırlık sürecinin çok meşakkatli olduğunu kaydederek, “Umuyoruz ki bu baharı çok önemli bir festivalle karşılayacağız” dedi.

Lefkoşa’nın tüm renklerini kucaklayan çeşitli sinema gösterimlerinden oluşan festival kapsamında tanınmış film yönetmenlerinin de ağırlanacağını kaydeden Harmancı, Kızkardeşler Filmi’nin yönetmeni Emin Alper’in de bu isimlerden olduğunu ve festivalin ikinci gününde izleyicilerle bir araya geleceğini kaydetti.

Harmancı, poster tasarımı nedeniyle Doçent Doktor Senih Çavuşoğlu’na da teşekkür etti.

Harmancı’nın konuşmasının ardından söz alan Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Merit Lefkoşa Otel Müdürü Mine Gürses etkinliğe katkı koymaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

OBENLER: “ÇOK MEKANLI, ÇOK KÜLTÜRLÜ, ÇOK RENKLİ”

Festival Koordinatörü Murat Obenler de konuşmasında festival ve gösterilecek filmler hakkında bilgi verdi. Obenler, 6 mekana yayılan ve sinemayı şehrin her noktasına ulaştıran festivalin “çok mekanlı, çok kültürlü, çok renkli” ve kapsayıcı bir yapıda olduğunu anlattı.

Festivali, “Büyülü Beyazperde”, “Hayatı Kucaklayan Belgesel”, “Kısa Filmler Kuşağı”, “Kuir Sinema”, “Çocukları Kucaklayan Sinema” ve “Mahkumları Kucaklayan Sinema” olmak üzere 6 bölüme ayırdıklarını dile getiren Obenler Büyülü Beyazperde başlığındaki uzun metraj filmlerin Lefkoşa Avenue Cinemax’ta 12.30,15.00, 18.00 ve 21.00 seanslarında gösterileceğini kaydetti.

Belgesel film gösterimlerinin Arabahmet Kültür Evi’nde, kısa filmlerin AKÜN, YDÜ, UKÜ, ARUCAD Art Space ve KAÜ’de yer alacağını dile getiren Obenler, engelli bireylere yönelik YDÜ Engelsiz Sinema Salonu ve Aktivite Merkezi’nde gösterimler gerçekleştirileceğini belirtti.

“Kuir Sinema” belgesel ve kısa film seçkisinin EMAA’da, çocuklara yönelik müzikli belgesel film gösteriminin Lefkoşa AKM’de yapılacağını anlatan Obenler, Merkezi Cezaevi’nde mahkûmlara yönelik film gösterimi gerçekleştirileceğini de anlattı.

Obenler film ekipleriyle gala gösterimlerinin de yapılacağı festivalde yönetmen Emin Alper’in 5 Nisan Cuma 18:00’de Kız Kardeşler filminin gösterimine katılacağını, “Umutlu Bir Hikaye” ve “Müzikli Bir Hikaye” belgesellerinin yönetmeni Jale İncekol ve “Yaşar Kemal Efsanesi” belgeselinin yönetmeni Aydın Orak’la söyleşiler gerçekleştirileceğini dile getirdi.