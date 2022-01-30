“Kıbrıs Dosyası Yunan Parlamentosu’nda” kitabı yayınlandı

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, bilgi toplumunu güçlendirme misyonuyla sistematik bilimsel araştırmalarla derlenen yaşanmışlığın bilgi ve belgelerini, dinamik ve dolaysız bir şekilde halkla paylaşmak amacıyla “Manas Yayınları” ile yayım yaşamına başladı.

“Manas Yayınları” ilk yayını olarak, “Kıbrıs Dosyası Yunan Parlamentosu’nda”, kitaplaştırılarak kamuoyuna sunuldu.

Yunan Parlamentosu Araştırma Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ve çeşitli tanıkların yazılı değerlendirmesi veya bizzat ifadelerinden oluşan Kıbrıs Dosyası’nın basına açıklanan raporu, Sabahattin Egeli tarafından çevirisi yapılarak Türkçeye kazandırıldı ve Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Dr. Ejdan Sadrazam tarafından yayına hazırlandı.

Sadrazam, “Rum-Yunan ikilisinin gözüyle 1974 Barış Harekatı ve onu hazırlayan sürecin anlatıldığı, gerçek niyet ve başarısızlıkların itiraflarıyla dolu tarihsel belge niteliği taşıyan” kitabın Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nden temin edilebileceğini belirtti.