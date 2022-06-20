Kıbrıs Fetva Emini Hürremzade Mehmet Hakkı Efendi ve Fetvaları kitabı tanıtıldı

“Kıbrıs Fetva Emini Hürremzade Mehmet Hakkı Efendi ve Fetvaları” isimli kitap tanıtıldı.

Dr. İbrahim Türk’ün doktora tezi olarak yazdığı kitabın bugün öğleden sonra Vakıflar İdaresi bahçesinde düzenlen tanıtım etkinliğine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik ve Hürremzade Mehmet Hakkı Efendi’nin aile fertleri katıldı.

Tanıtım etkinliğinde konuşan Dr. İbrahim Türk, kitabın oluşum süreci ve içeriği konusunda bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bu değerli eser için Türk’e teşekkür etti.

Tatar, kitabın Kıbrıs Türk tarihine kazandırılan güzide eserlerden biri olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının yıllarca verdiği mücadelede bu önemli kişilerin de katkılarının büyük olduğunu söyledi

Tatar, şimdi yürütülen iki eşit egemen devlet siyasetinin ve Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin devam edeceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından İbrahim Türk etkinliğe katılanlara kitabını imzaladı.