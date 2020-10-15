Ülkenin kültür sanat birikimine katkı sağlamak ve sanatı daha geniş bir çevreye yaymak amacıyla Kıbrıs Plastik Sanatlar Derneği kuruldu.

YDÜ Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Plastik Sanatlar Derneği, toplumda güzel sanatlara ilgiyi uyandırarak plastik sanatların öğrenilmesi, yaygınlaşması ve gelişmesini sağlamayı amaçlıyor.

Yeni kurulan Kıbrıs Plastik Sanatlar Derneği’nin kurucu üyeleri arasında Mustafa Hastürk, Hasan Zeybek, Erdoğan Ergün, Raif Dimilliler, Yücel Yazgın, Murad Allahverdiev, Vedia Okutan, Serkan İlseven, Birgül Beyazyüz ve Raif Kızıl bulunuyor.