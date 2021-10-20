Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları “Gocasını Bişiren Gadın” ile yurt içi ve yurt dışı turnelerine hazırlanıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı olan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, Lefkoşa seyircisinden tam not alan Gocasını Bişiren Gadın ile yurt içi ve yurt dışı turnelerine hazırlanıyor.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde her hafta kapalı gişe oynayan Gocasını Bişiren Gadın, 22 Ekim tarihinde sahnelenecek gösteriminin ardından yurt içi ve yurt dışı turneleri için, Lefkoşa gösterimlerine kısa bir ara verecek.

Perdelerini kara komedi ile açan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, Gocasını Bişiren Gadın oyunu ile Lefkoşa seyirciden tam not aldı.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarının sahneye koyduğu, Debbie Issit’in yazdığı, Cevahir Caşgir’in uyarlayıp yönettiği Kocasını Pişiren Kadın (Gocasını Bişiren Gadın) her hafta kapalı gişe oynamaya devam ediyor.

Bir aldatmanın toplumsal sorgulaması “Gocasını Bişiren Gadın”

Yıllar içinde evlilik kurumundaki varlığını sadece kocasına yemek pişirerek sürdüren Hilal, on dokuz yıllık evlilikten sonra kocası Kenan’ı Lale’ye “kaptırır”.

Kenan, karısından daha “zayıf ve bakımlı” bir kadın olan Lale ile beraberlik yaşamaya başlar. Hilal ile ayrılıklarının üzerinden üç yıl geçmesine ve Lale ile evlenmiş olmasına rağmen Kenan, sırf çok iyi yemek yaptığı için Hilal ile görüşmeye devam eder. Kenan’ın “eski karısı” Hilal’in yemeklerine bağımlılığı ve bitmek bilmeyen doyumsuzluğu nedeni ile eski karısı Hilal ile aralarındaki ilişki tam olarak sonlanamamış, bu durum da Kenan- eski karısı Hilal ve üç yıllık “yeni karısı” Lale arasında gerilime yol açar.

Oyunun kısa özeti sırasında dahi kadının bir meta olarak tanımlamaya yol açan dilde yer etmiş “eski karı”, “yeni karı” tanımı vurgusu bile, oyunu izlenmeye ve kendimizle bir kez daha yüzleşmeye değer kılıyor.

Oyunun konusu kadar temposu ve oyunculuğu da ayakta alkışlanmaya değer.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın-erkek ilişkisi ve aile kavramı üzerinden kadının yok sayılan varlığı, kara bir güldürü olarak üç karakter ekseninde müthiş bir tempoda izleyiciye sunulmakta. Oyunda rol alan Pınar İnandım (Hilal), Ruhsan Ankay (Lale) ve Ali Şaşkara’nın (Kenan) performansları da ayakta alkışlanarak, seyirciden tam not alıyor.

Gocasını Bişiren Gadın ile 22 Ekim gösteriminin ardından yurt içi ve yurt dışı turneleri içi Lefkoşa’daki gösterimlerine kısa bir ara verecek olan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, ilerleyen günlerde turne takvimini sanat severler ile paylaşacağını duyurdu.

“Gocasını Bişiren Gadın” 22 Ekim tarihli son Lefkoşa temsilini kaçırmayın!

Sevgili sanat severler, bilindiği üzere kapalı alanlara adapass sorgulaması ile girildiğinden; tiyatro oyunlarına önceden rezervasyonlu ve oyun saatinden en az yarım saat önce (19:30’da) salonda olmaya özen gösterilmelidir.

+14 yaş seyirciye hitabeden bu güzel kara kare komedi için 0392 228 71 91 numaralı telefondan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarını arayıp, rezervasyon yaptırabilirsiniz.