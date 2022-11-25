Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları yeni sezonu “Bekçi ile Postacı” adlı çocuk oyunuyla 30 Kasım’da açılıyor

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 2022-23 yeni tiyatro sezonunu 5 yaş ve üzeri çocuklara hitap eden "Bekçi ile Postacı" oyunu ile 30 Kasım Çarşamba günü İskele'de açıyor.
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'ndan verilen bilgiye göre, Lodovica Cima-Gabriele Clima'ın yazdığı, Ceylan Özçapkın'ın çevirdiği, "birbirinin alanına ve görüşlerine saygı duyarak birlikte yaşamanın önemini, sorunlar karşısında ortak çözüm üreterek mutlu ve kıymetli arkadaşlıklar edinilebileceğini anlatan, Bekçi ile Postacı'nın sıcak arkadaşlık hikayesi" Derya Yıldırım’ın uyarlaması, Ruhsan Ankay’ın yönetmenliği ile çocuklarla buluşacak.
Her yıl çocuklara ücretsiz oyun sahneleyen ve çocuk tiyatrosu prömiyerini her yıl farklı bir bölgede gerçekleştiren Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu “Bekçi ile Postacı” oyununun kadrosu şöyle:
Yöneten: Ruhsan Ankay
Oyuncular: Çağda Özsoy, Ruhsan Ankay
Besteci: Alp Alptürk
Dekor ve kostüm tasarım: Fatma Bender
Işık tasarım: Mustafa Kıral
Afiş Tasarım: Barış Argus
Fotoğraf: Ulaş Öğüç
Çocuk Gazetesi: Zehra Evliya
Turne Sorumlusu: Mehmet Samer
Kostüm uygulama: Gülsen Dünki
Işık uygulama: Mustafa Kıral
Dekor Uygulama: Mehmet Isırgan, Hayali Okuyucu, Yalçın Arıcı
Efekt Uygulama: Ayla Çağla Öztaşçı
Sahne Amiri: Pınar İnandım