 Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneğinden etkinlik

Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği (KTFKD) geleneksel olarak her yıl Fransa ve yaklaşık 120 ülkede kutlanan Müzik Bayramı kapsamında profesyonel ve amatör sanatçılarının da katılımıyla etkinlik gerçekleştirecek.

KTFKD’den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 18’incisi düzenlenen Müzik Bayramı etkinliği 11 Haziran Cumartesi günü saat 19.30'da dernek binasında yer alacak.

LTB’nin Latino Trio orkestrasıyla başlayacak olan gece, Fransa’dan, Güney Kıbrıs’tan, yerel profesyonel ve amatör müzisyenlerin katılımları, tango gösterileri ve genç yeteneklerin seslendirecekleri şarkı ve müzik dinletileriyle devam edecek.

Tüm müzik sevenler etkinliğe davet edildi.