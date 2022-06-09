 Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneğinden etkinlik

 Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneğinden etkinlik
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 Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği (KTFKD) geleneksel olarak her yıl  Fransa ve yaklaşık 120 ülkede kutlanan Müzik Bayramı kapsamında  profesyonel ve amatör sanatçılarının da katılımıyla etkinlik gerçekleştirecek.

KTFKD’den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 18’incisi düzenlenen Müzik Bayramı etkinliği  11 Haziran  Cumartesi günü saat 19.30'da dernek binasında yer alacak.

LTB’nin Latino Trio orkestrasıyla başlayacak olan gece, Fransa’dan, Güney Kıbrıs’tan, yerel profesyonel ve amatör müzisyenlerin katılımları, tango gösterileri ve genç yeteneklerin seslendirecekleri şarkı ve müzik dinletileriyle devam edecek.

Tüm müzik sevenler etkinliğe davet edildi.

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