“Kıbrıs Türk Kadınını Hatırlar Mısınız” etkinliği yapıldı

Kybele Inner Wheel Kulübü tarafından düzenlenen "Kıbrıs Türk Kadınını Hatırlar Mısınız" konulu etkinlik, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda yapıldı.

Girne Belediyesi’nin açıklamasına göre Kreatör Yıldırım Mayruk’a ait projenin koreografi, yazarı ve seslendirmesi ise Barbaros Şansal tarafından gerçekleştirildi.

Bellapais Inner Wheel Kulübü tarafından geçen yıl lansmanı yapılmış; ‘Kıbrıs’ın Öncü Türk Kadınları’ adlı kitabın ışığında 20 öncü kadına atıfta bulunularak Kuzey Kıbrıs Inner Wheel üyesi olan 20 kadın etkinlikte Yıldırım Mayruk tasarımlarını giyerek geçmişten geleceğe yürüdü.

Açıklamada, “Aydın, laik, cesur ve Atatürkçü öncü kadınları yine günümüzün aydın, laik, cesur ve Atatürkçü kadınları temsil ettiler” denildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Çağdaş toplumlarda kadının önemi, yenilikçi olmaktır. Geçmişin güzel insanlarını belleklerde canlı tutarak gelecek nesillere aktarırken vefa borcumuzu da yerine getirmiş oluruz. Bu projeyi düşünen, hazırlayan ve güzel bir şekilde sunan herkese ayrı, ayrı teşekkür ederim. Barbaros Şansal ve Yıldırım Mayruk üstadımıza şahsım ve Meclis üyeleri adına çok teşekkür ederim” dedi.

Kybele Inner Wheel Başkanı Nermin Anıl, “İlk etkinliğimizde böylesi anlamlı bir projeyi gerçekleştirmemizi sağlayan başta Yıldırım Mayruk olmak üzere Barbaros Şansal’a, Girne Belediye Başkanımız Nidai Güngördü’ye, kitabın yaratıcısı Bellapais Inner Wheel Kulübüne, sahne alan tüm Inner Wheel üyesi kadınlarımıza ve diğer katkı koyan herkese şükranlarımızı sunarız” ifadelerini kullandı.